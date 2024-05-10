Помазун: в «Урале» мне комфортно, инфраструктура отличная, болельщики поддерживают

Голкипер «Урала» Илья Помазун, арендованный екатеринбургским клубом у московского ЦСКА, рассказал, что ему нравится выступать за команду Виктора Гончаренко.

— Мне здесь комфортно, инфраструктура отличная, и болельщики меня поддерживают. Всегда приятно играть на домашнем стадионе при своих болельщиках.

— Ты помнишь свой первый матч за «Урал»?

— Конечно, помню. Игра с «Локомотивом», 1:1 сыграли. Я помню, что нервничал очень сильно, потому что это была первая игра в новой команде, очень волнительно было. С моего прихода прошло недели две, и я даже по именам ещё не всех запомнил! Коммуникация выстраивалась уже на поле. Пропустили на последних минутах — очень обидно, ведь могли тогда выиграть, — приводит слова Помазуна пресс-служба «Урала».

Напомним, в нынешнем сезоне Помазун принял участие в 31 матче во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с московским ЦСКА рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 2,5 млн. После 27 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.