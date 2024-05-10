Олег Иванов: даже в Первой лиге СССР кое-где платили больше, чем в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Олег Иванов рассказал о зарплатах в стане красно-белых во времена своей игровой карьеры.

«Не сказать, что мы прямо бедствовали. Получали нормально по сравнению с другими людьми. Естественно, наши зарплаты не шли ни в какое сравнение с заработками в союзных республиках — киевском и тбилисском «Динамо», «Арарате», «Кайрате» или «Нефтчи». Даже в Первой лиге кое-где платили больше. Во Второй лиге, где-нибудь в Узбекистане, были бешеные доплаты. А в «Спартак» шли не ради обогащения — в футбол играть. Оклады у нас были плюс-минус одинаковые — 160, 200 и 230 рублей. У сборников, может быть, до 250 доходило. Премиальные — тоже небольшие. Зато в «Спартаке» были заграничные поездки — коммерческие игры, еврокубки. Обыграешь какую-то командочку — 200 рублей заработал. Плюс суточные. Приличная прибавка к получке. Хотя сказать современным футболистам эти цифры — посмеются. Времена разные», — сказал Олег Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.