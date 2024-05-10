Бородюк предположил, как будет играть «Боруссия» в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Бывший российский футболист «Шальке», «Фрайбурга» и «Ганновера» Александр Бородюк высказался о выходе дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Бородюк предположил, как «шмели» будут играть с мадридским «Реалом», и объяснил, от чего будет зависеть возможный успех немецкой команды в решающем матче главного еврокубка.

«Многое будет зависеть от того, что «Боруссия» сможет противопоставить ведущим игрокам «Реала». Возможно, Дортмунд отдаст инициативу, будет обороняться зонально и много прессинговать. Возможно, будут действовать персонально в обороне. Многое будет зависеть от плана на игру, но нельзя забывать про ментальное и физическое состояние. В таких вещах мелочей не бывает. Это финал, и я допускаю, что найдутся два-три психологически неустойчивых футболиста. Это может повлиять на итоговый результат», — приводит слова Бородюка Metaratings.

Напомним, на стадии полуфинала «Боруссия» прошла «Пари Сен-Жермен».