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Представлена официальная песня Евро-2024 в Германии от OneRepublic, Meduza и Leony

Представлена официальная песня Евро-2024 в Германии от OneRepublic, Meduza и Leony
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Сегодня, 11 мая, была представлена официальная песня чемпионата Европы — 2024 от музыкальных коллективов OneRepublic, Meduza и Leony.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о расширении заявки команд, принимающих участие в чемпионате Европы 2024 года, с 23 до 26 игроков. Команды должны будут предоставить список состава не позднее чем 7 июня.

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