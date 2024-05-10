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Мостовой: Миранчук в финале Лиги Европы — глоток свежего воздуха для российского футбола

Мостовой: Миранчук в финале Лиги Европы — глоток свежего воздуха для российского футбола
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Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Отлично, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы. Можно сказать, что это глоток свежего воздуха для российского футбола. Хорошо бы, если бы ещё вышел на поле в финале. В последних играх ему опять перестали доверять. Его конкуренты стали забивать. Когда выбор есть, всегда непросто. А выбор в «Аталанте» есть. Но уже здорово, что он будет в финале», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 9 мая «Аталанта» разгромила «Марсель» в матче 1/2 финала Лиги Европы и вышла в финал турнира, где сыграет с леверкузенским «Байером».

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