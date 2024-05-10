Олег Иванов предположил, что помешало «Спартаку» выйти в финал Кубка чемпионов в 1991 году

Бывший полузащитник московского «Спартака» Олег Иванов предположил, что помешало красно-белым выйти в финал Кубка чемпионов в 1991 году.

«Настрой был сильный. Нам переводили выдержки из французских газет. Беккенбауэр — он тогда был техническим директором «Марселя» — очень комплиментарно о «Спартаке» отзывался. У нас шок был после первой игры — не рассчитывали, что так свалимся. Для нас тактика «Марселя» оказалась полным сюрпризом. В Советском Союзе так не играли никогда. Прессинг по зонам. Я слева стоял один — только переведите мяч, и я выскакиваю «один в один» на Аморо, капитана сборной Франции. А ребята даже голову поднять не успевали — накрывали сразу! Мы к этому оказались не готовы. Это, наверное, разочарование номер два в карьере: финал Кубка чемпионов был так близок, но достигнуть его не удалось.

Был ещё нюанс. Для нас, советских людей, Кубок чемпионов был витриной. Все хотели уехать из Союза на хорошие контракты. Не секрет, что многие переговоры вели. Наверное, кого-то это отвлекало и мешало. Я лично был свидетелем, как к одному из наших перед игрой подходил человек, расписывал условия. Допускаю, что в игре у кого-то могли мелькнуть мыслишки, что нужно себя показать. Может быть, если бы все мы больше думали о командном, чем личном интересе, эти игры сложились бы лучше», — сказал Олег Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.