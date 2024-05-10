Булыкин: мои симпатии будут на стороне «Байера», но порадуюсь, если Миранчук возьмёт ЛЕ

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Европы сезона-2023/2024. Напомним, в решающем матче встретятся «Байер» и «Аталанта».

«Мои симпатии будут на стороне «Байера», но пусть победит сильнейший. Если Миранчук выиграет Лигу Европы, порадуюсь за него и за россиянина, который поднимет кубок над головой. Я ему это желаю, но победит сильнейший. У меня не будет таких сильных эмоций. Когда играешь на поле, эмоции в 100 раз сильнее. Но когда смотришь со стороны, у бывших футболистов не такие эмоции, как если бы они были на поле. Я порадуюсь при любом раскладе.

Учитывая, сколько «Байер» не проигрывает и как выходит на матчи, то я бы причислил их к числу фаворитов. Но это финал — здесь могут быть неожиданности. Если думать, что ты фаворит, и с такими же мыслями выходить, может закончиться плачевно. Не думаю, что «Байер» будет так настраиваться. Шансы выиграть — 50 на 50», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.