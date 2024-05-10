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Олег Иванов: легионеры из России изменили финский футбол

Олег Иванов: легионеры из России изменили финский футбол
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Олег Иванов, поигравший в чемпионате Финляндии, рассказал о российских легионерах в финском футболе. Напомним, по завершении карьеры Иванов остался жить в Финляндии. В бытность футболистом он четырежды становился чемпионом этой страны.

«Футбол здесь совсем другой был. В Тампере две команды: ТПВ — клуб рабочего класса, «Ильвес» — среднего, более зажиточного. Город делился на две части. «Ильвес» играл в еврокубках, а ТПВ только вышла из второго дивизиона в первый. Но и одни, и другие играли в одной — силовой — манере. Другого футбола не знали. Мы с Валеркой, Лёшка Ерёменко в «Яро» начали эти стереотипы менять. Ваши коллеги называют 1995 год переломным в менталитете всего финского футбола: наша «Хака» стала первой командой, выигравшей чемпионат в комбинационном, романтическом стиле. И местные поняли, что можно не только перебегать, затоптать, затолкать мяч в ворота, но и побеждать, играя в футбол: короткий, средний пас, стенки, забегания, подстройки. Не только грубая сила, но и техника, интеллект. И людям нравилось такой футбол смотреть», — сказал Олег Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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