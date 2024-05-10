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Защитник «Спартака» Чернов: доминация «Зенита» уже надоела

Защитник «Спартака» Чернов: доминация «Зенита» уже надоела
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Футболист «Спартака» Никита Чернов высказался о доминирующем положении санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Напомним, сине-бело-голубые становились чемпионами России пять раз за последние пять лет.

– Как в «Спартаке» относятся к доминации «Зенита»?
– Не могу сказать, что обсуждаем, но каждому в глубине души уже надоело. И если титул уедет в другое место, будет интересно. Многие ребята скажут, что сейчас в условной гонке с «Краснодаром» болеют за него. Потому что просто хочется, чтобы кто-то другой выиграл, — сказал Чернов.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 11 мая, и пройдёт на «Газпром-Арене». Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени.

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