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Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Иванов оценил шансы этих двух команд на трофей

Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Иванов оценил шансы этих двух команд на трофей
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Бывший футболист «Динамо» и «Спартака» Олег Иванов оценил шансы бело-голубых и красно-белых на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Я очень надеялся, что «Краснодар» в последних матчах свои очки заберёт и выйдет на первое место. Чтобы интрига у нас была, пока «Зенит» такой. Но такого мёртвого «Краснодара», как в Самаре, я давно не видел. Ну как так! На поле совершенно не было видно команды, которая борется за чемпионство. Я не понимаю решения убрать Ивича. Ну зачем? Команда идёт в очке от первого места, а они снимают тренера, который этого результата добился. А у «Динамо» со «Спартаком» шансы на трофей в ближайшее время 50 на 50. И «Спартак» может выстрелить в Кубке, и у «Динамо» в этом чемпионате ещё не всё потеряно», — сказал Олег Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Турнирная таблица РПЛ
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