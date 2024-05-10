Голкипер «Урала» Помазун: в Екатеринбурге по сравнению с Москвой всё рядом

Вратарь «Урала» Илья Помазун, арендованный екатеринбургским клубом у московского ЦСКА, рассказал о жизни в Екатеринбурге.

«У меня отец жил здесь полгода в 2004 году, он рассказывал, что в Екатеринбурге снег пошёл в августе. Я такого не замечал за четыре года — летом всегда хорошая погода. Город классный, компактный, и по сравнению с Москвой всё рядом и доступно. Каждый год Екатеринбург развивается, если сравнивать то, что я видел в 2020 году и сейчас», — приводит слова Помазуна пресс-служба «Урала».

Напомним, в нынешнем сезоне Помазун принял участие в 31 матче во всех турнирах, в семи матчах он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с московским ЦСКА рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 2,5 млн. После 27 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.