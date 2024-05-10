Лунёв: лучшего варианта для «Зенита», чем Семак, из российских специалистов нет

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

— «Зенит» продлил контракт с Семаком до 2030 года. Сергей — лучший вариант для петербуржцев сейчас?

— Давайте возьмём во внимание, что команда каждый год становится чемпионом. Думаю, из российских специалистов лучше варианта для «Зенита», чем Семак, точно нет. А с какой целью искать тренера в Европе, когда результат вроде есть? «Зенит» пока первый, по три игры есть у каждой команды — победит сильнейший. Всем болельщикам интересна интрига в чемпионской гонке, как и борьба за вылет. В отсутствие еврокубков это главный интерес, — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.