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Лунёв: лучшего варианта для «Зенита», чем Семак, из российских специалистов нет

Лунёв: лучшего варианта для «Зенита», чем Семак, из российских специалистов нет
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

— «Зенит» продлил контракт с Семаком до 2030 года. Сергей — лучший вариант для петербуржцев сейчас?

— Давайте возьмём во внимание, что команда каждый год становится чемпионом. Думаю, из российских специалистов лучше варианта для «Зенита», чем Семак, точно нет. А с какой целью искать тренера в Европе, когда результат вроде есть? «Зенит» пока первый, по три игры есть у каждой команды — победит сильнейший. Всем болельщикам интересна интрига в чемпионской гонке, как и борьба за вылет. В отсутствие еврокубков это главный интерес, — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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