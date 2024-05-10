Стало известно состояние Виллиана Роши перед игрой ЦСКА с «Зенитом»

Травма защитника ПФК ЦСКА Виллиана Роши, полученная в матче с «Рубином», оказалась несерьёзной. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, Роша отправится вместе с армейской командой на предстоящий матч с «Зенитом».

«В последние дни состояние Роши улучшилось. Игрок хорошо восстановился после травмы голеностопа и отправится с командой на матч с «Зенитом», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу, 11 мая. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. Интересно, что спустя ещё несколько дней, 15 мая, «Зенит» и ЦСКА встретятся вновь — на этот раз в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.