Экс-тренер «Факела» Ташуев: Волков может заиграть в «Зените»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о возможном переходе 21-летнего защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».

«Волков – молодой футболист. Он приглашался в сборную России, а это уже рейтинг. Волков играет в команде, борющейся за чемпионство. Он, конечно же, может конкурировать в любой топ-команде России. Волков – сильный и агрессивный футболист, есть хорошие атакующие качества, но есть и небольшие проблемы в организации игры в обороне. Но, опять же, это и его, и тренерская проблема, который должен направить игрока и раскрыть его потенциал. Этот футболист обладает всеми качествами: фактурный, мощный, быстрый. Он может заиграть в «Зените». Там уже Марио Фернандес на сходе, нужна конкуренция и Вячеславу Караваеву», — приводит слова Ташуева «Спорт день за днём».

Напомним, ранее появилась информация, что Волков может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга контактировал со стороной футболиста, однако официального предложения в «Краснодар» по защитнику пока не поступало. Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы краснодарского клуба. За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. В нынешнем сезоне защитник провёл 28 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи. Действующий контракт Волкова с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 5 млн.