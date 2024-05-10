«Крылья Советов» — «Ахмат»: команды объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня, 10 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Встречу примет стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Гарре, Шитов.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Богосавац, Ибишев, Шатара, Ловат, Гандри, Тимофеев, Бериша, Ковачев, Камило, Конате.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в июле прошлого года, «Крылья Советов» одержали победу над «Ахматом» со счётом 2:1. По состоянию на сегодняшний день самарская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 27 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев 32 очка.