Лунёв: не думаю, что Дзюба мог сдать, но с возрастом проседаешь в каких-то моментах

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Если говорить о форме Артёма Дзюбы, то, честно говоря, не особо пристально следил за РПЛ, «Локомотивом» и Артёмом. Но это высококачественный футболист, с хорошим характером спортсмена и правильными амбициями. Не думаю, что он мог сдать. Да, возможно, с возрастом волей-неволей проседаешь в каких-то моментах», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.