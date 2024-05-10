Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв: не думаю, что Дзюба мог сдать, но с возрастом проседаешь в каких-то моментах

Лунёв: не думаю, что Дзюба мог сдать, но с возрастом проседаешь в каких-то моментах
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Если говорить о форме Артёма Дзюбы, то, честно говоря, не особо пристально следил за РПЛ, «Локомотивом» и Артёмом. Но это высококачественный футболист, с хорошим характером спортсмена и правильными амбициями. Не думаю, что он мог сдать. Да, возможно, с возрастом волей-неволей проседаешь в каких-то моментах», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Что Артёму Дзюбе дальше делать с карьерой?
Рейтинг
Что Артёму Дзюбе дальше делать с карьерой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android