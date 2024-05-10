Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший агент Нуньеса: Дарвину нужно поверить в себя, и он станет лучшим нападающим в мире

Бывший агент Нуньеса: Дарвину нужно поверить в себя, и он станет лучшим нападающим в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший представитель нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса Эдгардо Ласальвиа высказался о проблемах форварда с реализацией моментов.

«Дарвин — очень хороший нападающий, и хотя я с ним больше не работаю, но по-прежнему очень его люблю. Мы вместе преодолели множество трудностей, включая две операции на колене. Благодаря нашей поддержке и огромной любви, а также своей воле и воле своей семьи он смог преодолеть это. Я бы хотел, чтобы он снова поверил в себя и вспомнил, через что ему пришлось пройти.

Тогда он сможет добиться успеха и стать одним из лучших нападающих в мире. Проблемы с реализацией? Футболисты тоже люди, и это всего лишь период в карьере, когда что-то идёт не так. Игроки нуждаются в поддержке в такие моменты», — приводит слова Ласальвиа журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Материалы по теме
Агент Дарвина Нуньеса предложил услуги уругвайца «Барселоне» — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android