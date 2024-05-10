Агент Педро высказался об игровом времени бразильца в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского нападающего «Зенита» Педро, высказался об игровом времени своего клиента.

«Игровое время Педро? Это решение тренера. Больше мне нечего об этом сказать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 18-летний Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в феврале 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 9 млн. Футболист провёл за «Зенит» в этом сезоне восемь матчей и забил три гола.

По итогам 27 сыгранных туров в чемпионате России «Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице, на его счету 51 очко. «Краснодар» с 50 очками располагается на втором месте. Замыкает тройку лидеров «Динамо», у которого также 50 очков.