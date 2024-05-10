Игрок «Рубина» Иву: постараемся завершить сезон как можно лучше. Топ-5? Всё возможно

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву высказался о турнирных амбициях казанской команды в концовке нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Футболист отметил, что «Рубин» старается делать всё, чтобы завершить сезон как можно лучше. Также Иву не стал исключать, что казанский клуб может побороться за место в пятёрке лидеров РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«На каком месте «Рубин» закончит сезон? У нас ещё три игры впереди, мы постараемся завершить сезон как можно лучше. Пять очков отставания от топ-5? Всё возможно, будем работать на максимум, чтобы побеждать в каждой игре», — приводит слова Угочукву интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России за три тура до конца сезона. Команда Рашида Рахимова набрала 38 очков за 27 матчей.