Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Иву: постараемся завершить сезон как можно лучше. Топ-5? Всё возможно

Игрок «Рубина» Иву: постараемся завершить сезон как можно лучше. Топ-5? Всё возможно
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву высказался о турнирных амбициях казанской команды в концовке нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Футболист отметил, что «Рубин» старается делать всё, чтобы завершить сезон как можно лучше. Также Иву не стал исключать, что казанский клуб может побороться за место в пятёрке лидеров РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«На каком месте «Рубин» закончит сезон? У нас ещё три игры впереди, мы постараемся завершить сезон как можно лучше. Пять очков отставания от топ-5? Всё возможно, будем работать на максимум, чтобы побеждать в каждой игре», — приводит слова Угочукву интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России за три тура до конца сезона. Команда Рашида Рахимова набрала 38 очков за 27 матчей.

Материалы по теме
В «Рубине» выступили с заявлением на фоне слухов об увольнении Рахимова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android