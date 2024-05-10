Орещук: не верю, что «Краснодар» продаст Волкова в «Зенит» за € 5 млн

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переходе 21-летнего защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».

– Стоит ли Волков таких денег (€ 5 млн. — Прим. «Чемпионата»)?

– Он стоит больше, поэтому я не верю в то, что «Краснодар» продаст его за 5 миллионов. В этот бред не верю.

– Волков сильнее Караваева?

– Они разноплановые игроки, поэтому их сравнивать нельзя.

– Даже несмотря на то, что их позиции совпадают?

– Ну и что, совпадать может что угодно в нашей жизни, — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».

Напомним, ранее появилась информация, что Волков может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга контактировал со стороной футболиста, однако официального предложения в «Краснодар» по защитнику пока не поступало. Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы краснодарского клуба. За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. В нынешнем сезоне защитник провёл 28 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи. Действующий контракт Волкова с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 5 млн.