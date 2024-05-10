Нигматуллин: Миранчук в финале Лиги Европы — большое событие, к Алексею будет всё внимание

Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. В решающем матче еврокубка встретятся немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта», в составе которой играет россиянин Алексей Миранчук.

«Когда российский футболист играет в финале еврокубков, это всегда большое событие. В силу того, что российские клубы там не участвуют, всё внимание будет на Миранчука. Очень рад за него, поздравляю с выходом «Аталанты» в финал Лиги Европы. Соперник крайне непростой, рекордсмены. Конечно, «Байер» является фаворитом, но будет очень интересно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.