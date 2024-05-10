Рио Фердинанд: на мой взгляд, в последнее время к Салаху проявляют неуважение

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах столкнулся с неуважением со стороны общественности.

«Думаю, в последнее время к нему проявляли неуважение. Я видел комментарии в соцсетях, видел, что люди пишут о нём. Может, в этом сезоне Салах и сдал, но он был великолепен на протяжении всех тех лет, что провёл в «Ливерпуле». Он был игроком мирового уровня.

Мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2017/2018 только потому, что Салах получил травму. До того момента, как он покинул поле, «Ливерпуль» обыгрывал мадридцев. У Мохамеда невероятная статистика, и я не понимаю, почему к нему так относятся. Это невероятно», — приводит слова Фердинанда журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.