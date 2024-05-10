Лунёв: если Дзюба захочет новый для себя вызов в Китае, пожелаю удачи и успехов

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе. По словам Лунёва, если Дзюба решится на переезд в Китай, то он пожелает ему удачи.

«Что касается Дзюбы в Китае, то почему бы и нет? Если в Китае будут заинтересованы в его приобретении, если Артём будет приносить пользу команде, то дай бог. Если Артём сам этого захочет, какой-то новый вызов, то могу пожелать удачи и успехов», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.