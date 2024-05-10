Защитник «Спартака» Чернов: хотел бы играть в паре с ван Дейком в «Ливерпуле»

Футболист «Спартака» Никита Чернов заявил, что хотел бы стать товарищем по команде защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

– В какой чемпионат поехал бы, если бы была возможность?

– Мог сказать, что в Англию, но уже поздно, уровень там слишком высокий. А так, конечно, хотел бы с ван Дейком играть в паре в «Ливерпуле», в моём любимом английском клубе. Это мечта просто, — сказал Чернов.

Никите Чернову 28 лет. За «Спартак» российский защитник, являющийся воспитанником ЦСКА, выступает с 2022 года. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. В нынешнем сезоне Чернов провёл 25 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.