Стал известен главный кандидат на пост главного тренера «Аякса»

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли может возглавить нидерландский «Аякс». Об этом сообщает сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По сообщению журналиста, в амстердамском клубе впечатлены работой итальянского тренера в «Ницце» и считают его наиболее подходящим кандидатом на пост наставника «Аякса». Отмечается, что в ближайшее время боссы клуба примут решения по Фариоли, который может возглавить нидерландскую команду в следующем сезоне после ухода временно исполняющего обязанности тренера Джона Ван ’т Схипа.

Напомним, ранее сообщалось, что сообщалось об интересе «Аякса» к бывшему наставнику лондонского «Челси» Грэм Поттер

Фариоли возглавляет «Ниццу» с июля 2023 года. Под его руководством французская команда находится на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе после 31 матча 51 очко. До этого специалист работал главным тренером в турецких клубах «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор».