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Стал известен главный кандидат на пост главного тренера «Аякса»

Стал известен главный кандидат на пост главного тренера «Аякса»
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Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли может возглавить нидерландский «Аякс». Об этом сообщает сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По сообщению журналиста, в амстердамском клубе впечатлены работой итальянского тренера в «Ницце» и считают его наиболее подходящим кандидатом на пост наставника «Аякса». Отмечается, что в ближайшее время боссы клуба примут решения по Фариоли, который может возглавить нидерландскую команду в следующем сезоне после ухода временно исполняющего обязанности тренера Джона Ван ’т Схипа.

Напомним, ранее сообщалось, что сообщалось об интересе «Аякса» к бывшему наставнику лондонского «Челси» Грэм Поттер

Фариоли возглавляет «Ниццу» с июля 2023 года. Под его руководством французская команда находится на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе после 31 матча 51 очко. До этого специалист работал главным тренером в турецких клубах «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор».

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