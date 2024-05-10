Коул Палмер признан игроком месяца в АПЛ

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер получил приз лучшему игроку месяца английской Премьер-лиги по итогам апреля. Об этом информирует официальный аккаунт в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем месяце Палмер принял участие в четырёх матчах. В игре 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» полузащитник оформил хет-трик. В матче 32-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) Палмер отметился результативной передачей. Во встрече 33-го тура с «Эвертоном» (6:0) англичанин оформил покер. Только в матче 35-го тура с «Астон Виллой» Палмер не отметился результативными действиями.

Всего в нынешнем сезоне Палмер принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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