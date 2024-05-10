Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 36-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 10 мая, матчем «Фрозиноне» — «Интер» стартует 36-й тур итальянской Серии А.
В 36-м туре чемпионата Италии состоятся следующие 10 встреч (время — московское):
10 мая, пятница:
«Фрозиноне» — «Интер» (21:45).
11 мая, суббота:
«Наполи» — «Болонья» (19:00);
«Милан» — «Кальяри» (21:45).
12 мая, воскресенье:
«Лацио» — «Эмполи» (13:30);
«Дженоа» — «Сассуоло» (16:00);
«Верона» — «Торино» (16:00);
«Ювентус» — «Салернитана» (19:00);
«Аталанта» — «Рома» (21:45).
13 мая, понедельник:
«Лечче» — «Удинезе» (19:30);
«Фиорентина» — «Монца» (21:45).
Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2023/2024 возглавляет «Интер». Команда набрала 89 очков после 35 матчей. Второе место занимает «Милан», заработав 71 очко. «Ювентус» (66) располагается на третьей строчке.