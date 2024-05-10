Дмитрий Скопинцев назвал свой лучший матч в составе «Динамо»

Левый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о лучшем матче, который он провёл в составе московской команде.

— В основном это те матчи, в которых мне удавалось забить гол, потому что они сопровождались яркой игрой. Выделю матч в ноябре 2022 года с ЦСКА, когда мы победили 2:1. Я забил гол с прекрасной передачи Дани Фомина и вообще мог сделать хет-трик – ещё два момента создал себе после обыгрыша соперников. Наверное, это самый яркий матч пока», — приводит слова Скопинцева Legalbet.

Напомним, 26-летний Скопинцев выступает за московское «Динамо» с начала 2020 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист в составе динамовцев провёл 26 матчей, в которых забил один мяч и оформил две результативные передачи. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России.