«Крылья Советов» — «Ахмат»: Бериша удвоил преимущество гостей на 62-й минуте

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Встречу принимает стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников. Стартовый свисток раздался в 16:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в игре 2:0 в пользу грозненцев.

Под занавес первой половины встречи счёт в игре открыл нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. На 62-й минуте игры другой форвард грозненцев Бернард Бериша забил второй мяч гостей в игре, удвоив их преимущество.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в июле прошлого года, «Крылья Советов» одержали победу над «Ахматом» со счётом 2:1.

По состоянию на сегодняшний день самарская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 27 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев 32 очка.