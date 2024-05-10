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Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 33-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 10 мая, матчем «Аугсбург» — «Штутгарт» стартует 33-й тур немецкой Бундеслиги.

В 33-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч (время — московское):

10 мая, пятница:

«Аугсбург» — «Штутгарт» (21:30).

11 мая, суббота:

«Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф (16:30);

«Фрайбург» — «Хайденхайм» (16:30);

«Кёльн» — «Унион» (16:30);

«РБ Лейпциг» — «Вердер» (16:30);

«Майнц» — «Боруссия» Д (19:30);

12 мая, воскресенье:

«Дармштадт 98» — «Хоффенхайм» (16:30);

«Бавария» — «Вольфсбург» (18:30);

«Бохум» — «Байер» (20:30).

Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2023/2024 возглавляет «Байер». Команда набрала 84 очка после 32 матчей. Второе место занимает «Бавария», заработав 69 очков. «Штутгарт» (67) располагается на третьей строчке.