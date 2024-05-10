Карло Анчелотти: Винисиус вполне может выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, если бы «Золотой мяч» мяч вручался в данный момент, то мог бы его выиграть крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор.

«Ну, сегодня «Золотой мяч» не вручается. Однако я думаю, что у Винисиуса всё прекрасно. Осталось совсем немного: ещё один матч и финал. Затем у него Кубок Америки. Если всё закончится хорошо, то с победой в финале [Лиги чемпионов] и Кубком Америки, он вполне сможет его [«Золотой мяч»] выиграть», — приводит слова Анчелотти AS.

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Напомним, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией». Кубок Америки пройдёт с 20 июня по 14 июля. В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 11 результативными передачами.

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