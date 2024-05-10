Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 33-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 33-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 мая, матчем «Брест» — «Реймс» стартует 33-й тур французской Лиги 1.

В 33-м туре чемпионата Франции состоятся следующие девять встреч (время — московское):

10 мая, пятница:

«Брест» — «Реймс» (22:00);
«Ницца» — «Гавр» (22:00).

12 мая, воскресенье:

«Монпелье» — «Монако» (22:00);
«Нант» — «Лилль» (22:00);
«Марсель» — «Лорьян» (22:00);
«Ренн» — «Ланс» (22:00);
«Клермон» — «Лион» (22:00);
«Пари Сен-Жермен» — «Тулуза» (22:00);
«Страсбург» — «Метц» (22:00).

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2023/2024 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 70 очков после 31 матча. Второе место занимает «Монако», заработав 61 очко после 32 игр. «Брест» (57) располагается на третьей строчке, сыграв 32 матча.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android