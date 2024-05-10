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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 33-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Сегодня, 10 мая, матчем «Брест» — «Реймс» стартует 33-й тур французской Лиги 1.

В 33-м туре чемпионата Франции состоятся следующие девять встреч (время — московское):

10 мая, пятница:

«Брест» — «Реймс» (22:00);

«Ницца» — «Гавр» (22:00).

12 мая, воскресенье:

«Монпелье» — «Монако» (22:00);

«Нант» — «Лилль» (22:00);

«Марсель» — «Лорьян» (22:00);

«Ренн» — «Ланс» (22:00);

«Клермон» — «Лион» (22:00);

«Пари Сен-Жермен» — «Тулуза» (22:00);

«Страсбург» — «Метц» (22:00).

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2023/2024 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 70 очков после 31 матча. Второе место занимает «Монако», заработав 61 очко после 32 игр. «Брест» (57) располагается на третьей строчке, сыграв 32 матча.