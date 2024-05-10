Хуммельс превзошёл Винисиуса и стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.
В ответном полуфинальном матче с «ПСЖ» (0:1) немецкий футболист забил победный гол, а также совершил пять отборов и шесть возвратов владения мячом.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'
Его единственным конкурентом был крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который в ответном матче полуфинала с «Баварией» (2:1) отметился результативной передачей. Кроме того, бразильский футболист пять раз пробил по воротам.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68' 1:1 Хоселу – 88' 2:1 Хоселу – 90+1'
В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с «Реалом». Этот матч состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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