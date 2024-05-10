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Клопп прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к Дарвину Нуньесу

Клопп прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к Дарвину Нуньесу
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на информацию о том, что 24-летний нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес может покинуть клуб по окончании сезона. Ранее в СМИ появлялись слухи, что «Барселона» крайне заинтересована в игроке.

«У меня никаких предположений. Должно быть, это спекуляция из вне. Я ничего не знаю об этом.

Да, Дарвин недоволен, когда упускает шансы. Во многих ситуациях ему просто не везёт, хотя он и делает всё правильно, но мяч по-прежнему не попадает в ворота. Для молодого футболиста это действительно тяжело.

Его проблема в том, что он настолько хорош, что постоянно оказывается в таких ситуациях. Если он не будет хорош, у него не будет шансов», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, в нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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