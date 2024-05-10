Феликс вернётся в «Атлетико» из «Барселоны», но Симеоне не рассчитывает на игрока — Скира

Крайний нападающий «Барселоны» Жоау Феликс, арендованный у мадридского «Атлетико», вернётся в расположение «матрасников» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Никола Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальский футболист не входит в планы главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне. В связи с этим Феликс может вновь покинуть «Атлетико».

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Напомним, в нынешнем сезоне Феликс принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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