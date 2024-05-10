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Тренер «Зенита» Оливейра: ни разу не слышал, что Марио хочет завершить карьеру

Тренер «Зенита» Оливейра: ни разу не слышал, что Марио хочет завершить карьеру
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возможном завершении карьеры защитником Марио Фернандесом.

«Я с Марио каждый день и ни разу не слышал, что он хочет завершить карьеру», — сказал Виллиам де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 33-летний Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона-2023/2024. Футболист уже не сыграет в этом сезоне из-за полученного ранее повреждения.

В текущем сезоне Марио Фернандес провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

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