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Мохамед Конате – лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ

Мохамед Конате – лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ
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Гол нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2) стал для него 29-м за грозненский клуб в РПЛ. Таким образом, 26-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории «Ахмата» в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2024, пятница. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 45+1'     0:2 Бериша – 62'    

Конате превзошёл бывшего полузащитника грозненского клуба Маурисио, на счету которого 28 забитых мячей в играх Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Конате перешёл в «Ахмат» летом 2021 года из «Химок». За этот период он принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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