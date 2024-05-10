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«Ахмат» одержал пятую победу подряд в РПЛ

«Ахмат» одержал пятую победу подряд в РПЛ
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Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Ахмат» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, грозненцы выиграли в пятом матче чемпионата России подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2024, пятница. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 45+1'     0:2 Бериша – 62'    

В составе гостей отличились Мохамед Конате и Бернард Бериша. Ранее «Ахмат» одержал победы в матчах с «Краснодаром» (1:0), «Пари Нижний Новгород» (5:1), «Сочи» (1:0) и московским ЦСКА (2:1).

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков после 28 матчей.

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