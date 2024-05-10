«Крылья Советов» уже 13-й год на своём поле не побеждают «Ахмат»

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Встречу принимал стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступал Кирилл Левников. Стартовый свисток раздался в 16:00 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу грозненцев.

Таким образом, самарские «Крылья Советов» не побеждают «Ахмат» в официальных встречах с 2011-го года, когда в матче 29-го тура сезона-2011/2012 Российской Премьер-Лиги самарцам принесли победу со счётом 2:1 голы полузащитников команды Антона Бобёра и Павла Яковлева.

С тех пор «Крылья Советов» и «Ахмат» встречались в 10-ти матчах в рамках Российской Премьер-Лиги: семь из них завершились победами грозненцев, в трёх — команды не выявили между собой победителя.

Напомним, после этого матча самарская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 28 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев после этой победы 35 очков.