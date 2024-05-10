Холанд: как только я перестаю забивать, люди начинают считать мои касания мяча

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос, как он относится к критике в свой адрес.

«Всегда обсуждают то, сколько раз я должен касаться мяча. Когда я забиваю, никто об этом не говорит, но когда я этого не делаю, люди начинают упоминать о моих касаниях. Это часть моей жизни, и я не могу контролировать, что люди говорят обо мне.

Я просто должен сосредоточиться на том, что мне нужно делать на поле. Моя работа не заключается в том, чтобы быть похожим на Родри и контролировать игру. Я должен находиться в штрафной и завершать атаки. Это моя цель, и мне плевать на то, что говорят люди.

В конце концов, можно играть, не касаясь мяча. Можно делать это с помощью движений, ума, осознанности. Это очень важно. Дело не только в прикосновении к мячу. Конечно, вы должны касаться мяча, но я знаю свою роль в этой команде», — приводит слова Холанда City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и шестью результативными передачами.

Эрлинг Холланд и Стефен Карри виртуально обменялись майками: