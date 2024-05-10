В «Оренбурге» заявили, что ещё не вели переговоры с «Зенитом» по выкупу прав на Адамова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем защитника Арсена Адамова, выступающего на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита».

«Были ли какие-то переговоры с «Зенитом» по выкупу Адамова? Нет, не было ещё. Для начала хотелось бы остаться в Премьер-Лиге. Потом всё остальное. Нам хотелось. Арсен хочет или нет, сложно сказать.

Довольны ли его приобретением и игрой? Более чем. Игрок сборной. Как он может не устраивать?» — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Арсен Адамов провёл за «Оренбург» 21 матч, забил один мяч и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.