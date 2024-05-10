Радченко: у «Зенита» нет кризиса, а ЦСКА играет на жилах — не хватает скамейки

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится завтра, 11 мая. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«У «Зенита» нет кризиса, просто так складываются игры. Команда действительно теряет очки, но по игре кризис не заметен. Рано или поздно «Зенит» будет реализовывать свои моменты, которые у них в каждом матче достаточно.

ЦСКА играет на жилах, им не хватает скамейки, которую им бы хотелось. Армейцам будет сложнее в этом матче. Но и у них есть перспективы отобрать очки у «Зенита». Сейчас идёт концовка чемпионата, команды думаю больше о восстановлении футболистов, чтобы они подходили к играм в оптимальном состоянии», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.