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«Мы, наконец, можем выдохнуть». Тренер «Ахмата» Адиев — о победе над «Крыльями Советов»

«Мы, наконец, можем выдохнуть». Тренер «Ахмата» Адиев — о победе над «Крыльями Советов»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев поделился эмоциями от победы в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, проходившая на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу грозненцев.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2024, пятница. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 45+1'     0:2 Бериша – 62'    

«Мы, наконец, можем выдохнуть. Как я до игры сказал, мы можем весь тур уже посмотреть, не завися от каких‑либо результатов. В чем самое большое счастье человека, в данной ситуации команды? Когда ты ни от чего не зависишь, ты зависишь только от себя. Парни это сделали, главную задачу решили. Но есть еще две игры, есть чемпион, который к нам приезжает. Это заключительные игры чемпионата, будем готовиться», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча самарская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 28 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев после этой победы 35 очков.

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