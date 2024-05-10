Селюк: для Конате честь быть лучшим бомбардиром «Ахмата» в истории

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы 26-летнего нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, поделился эмоциями после того, как его клиент стал лучшим бомбардиром в истории грозненского клуба в РПЛ.

«Конате приходил в «Ахмат» для того, чтобы помочь клубу и забивать мячи. Он с этим справился. Считаю, что свой контракт он выполнил честно, добросовестно и до конца.

Для Конате честь стать футболистом, который забил больше всех мячей в истории «Ахмата». Матч с «Крыльями» только что закончился, как я уже поговорил с Мохамедом — поздравил его! У меня вчера был день рождения. Он сказал, что обязательно забьёт. Как говорится, поздравил! Спасибо ему!», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Конате забил 29 голов в матчах РПЛ и превзошёл бывшего полузащитника грозненского клуба Маурисио, на счету которого 28 забитых мячей в играх Российской Премьер-Лиги.

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