Тренер «Ахмата» Адиев раскрыл секрет пяти побед подряд в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев объяснил пятиматчевую серию побед грозненцев.

«Ничего нового не скажу: команда. Ты можешь быть великим тактиком, но если у тебя нет команды, ты никогда свои идеи не воплотишь. Я рад, что команда сплотилась. Мне приятно, что футболисты слышат задачи тренерского штаба и стараются их выполнять. Все вкупе это дает результат», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Ахмат» в матче 28-го тура Российского Премьер-Лиги обыграл на выезде самарские «Крыльев Советов» со счётом 2:0. Эта победа стала пятой кряду для грозненцев в текущем сезоне: ранее «Ахмат» одержал победы в матчах с «Краснодаром» (1:0), «Пари Нижний Новгород» (5:1), «Сочи» (1:0) и московским ЦСКА (2:1). По состоянию на сегодняшний день грозненцы занимают 10-е место, имея в своём активе 35 очков после 28-ми матчей.