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Каземиро, Ришарлисон, Жезус не вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки — 2024

Каземиро, Ришарлисон, Жезус не вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки — 2024
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Бразильская футбольная конфедерация опубликовала состав национальной команды на грядущий Кубок Америки, который пройдёт с 20 июня по 14 июля.

Вратари: Бенто («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Алисон Беккер («Ливерпуль»).

Защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуту («Жирона»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл («Порту»), Лукас Бералдо («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал» Мадрид), Габриэл Магальянс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»).

Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Вест Хэм»).

Нападающие: Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту»), Родриго Гоэс («Реал» Мадрид), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона»), Савио («Жирона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).

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