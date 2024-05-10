Агент Конате: договорились с Мохамедом не говорить до конца чемпионата о его будущем

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем футболиста.

«Мы с Мохамедом договорились, что до конца чемпионата не говорим по поводу будущего. Сейчас можно вздохнуть спокойно. Думаю, что «Ахмат» гарантировал себе участие в следующем сезоне РПЛ на 99,9 процентов.

Ещё зимой об этом договорились, когда было предложение у «Ахмата» по Конате. Клуб решил, что он нужен для решения задач. Мохамед сосредоточился на игре за «Ахмат». Это принесло свои плоды — он забивает практически в каждой игре», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Мохамед Конате провёл 27 матчей, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу.