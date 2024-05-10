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Микель Артета: мозг всегда говорит мне, что мы способны выиграть АПЛ

Микель Артета: мозг всегда говорит мне, что мы способны выиграть АПЛ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о сомнениях по поводу возможности стать чемпионами после окончания нынешнего сезона английской Премьер-Лиги.

«Мой мозг всегда мне, что мы способны взять этот трофей. Я следую ему, интуиции и ощущениям. Мне хочется, чтобы все так думали в таком же русле. Я надеюсь, что у нас в итоге всё получится», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 83 очка. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» команда опережает на одно очко, но у «горожан» есть игра в запасе. «Ливерпуль», в активе которого 78 очков, идёт третьим. В предстоящем матче лондонцы сыграют с «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре чемпионата Англии по футболу. Игра состоится 12 мая и начнётся в 18:30 мск.

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