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Экс-игрок сборной Нигерии Тиджани Бабангида попал в ДТП со смертельным исходом

Экс-игрок сборной Нигерии Тиджани Бабангида попал в ДТП со смертельным исходом
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Бывший крайний нападающий сборной Нигерии и «Аякса» Тиджани Бабангида стал участником серьёзного ДТП, в результате которого погиб его младший брат Ибрагим, а сам футболист и его жена были госпитализированы. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, инцидент произошёл на родине футболиста между городами Кадуна и Зария.

Ибрагим Бабангида погиб в возрасте 47 лет. Он также являлся профессиональным футболистом и с 1997 по 2002 год выступал за нидерландский «Волендам».

Напомним, 50-летний Тиджани Бабангида является олимпийским чемпионом 1996 года. За национальную команду Нигерии он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. В составе «Аякса» Бабангида провёл 102 матча, в которых забил 24 гола и сделал 15 ассистов.

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