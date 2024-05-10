Александр Соболев рассказал о своём отношении к командным завтракам

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что нормально относится к командным завтракам. Напомним, осенью 2023 года появлялась информация о том, что Соболев был отстранён от тренировок из-за пропущенных командных завтраков. Тогда командой руководил испанский специалист Гильермо Абаскаль. Сейчас обязанности главного тренера «Спартака» исполняет босниец Владимир Слишкович.

«Многие подумают, что завтраки — больная тема для меня? Нет, я нормально отношусь к завтракам. Но иногда хочется чуть больше поспать. Например, я люблю выспаться перед игрой. То есть встать в 12 и сразу пойти на обед. Мне так лучше.

У каждого есть свои нюансы. И в этом плане Владимир [Слишкович], видимо, нашел подход ко всем. С кем-то нужно больше говорить, кого-то почаще ругать, с кем-то детальнее обсуждать теорию и так далее. Это очень важно», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».